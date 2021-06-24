【港元定期存款】銀行爭iBond逾300億元退款閒資 齊推定存優惠息吸資

▲ 中銀香港為iBond退款客提供高息優惠，但須往分行查詢。

iBond昨天（23日）開始向捧場客退還約339億元資金，各大小銀行窺伺向隅客的閒資，眼下至少有6行爭相出招，除了提供退款着數外，亦有加定期存款息率。包括信銀國際3招齊發，既驟加港元1個月短存年息0.45厘、新報0.55厘，又推3個月享0.7厘年息、以及半年0.75厘特惠年息。工銀亞洲也連環發功，推228天港元定存享0.5厘年息、以及368天0.6厘年息，門檻為10萬元。

大行爭推iBond退款優惠，詳情可按下圖

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另外，發鈔行中銀香港（02388），以至大新（02356）及東亞（00023）也提供存息優惠，但暫未有詳情，或須親往分行面議。至於華僑永亨則另闢戰線搶人民幣定存，推4個特惠息計劃，一年人幣定存息率最高有2.4厘，跑贏iBond兩厘包底息。

此外，專家針對不同類型的散戶，有兩大建議，包括：（1）長者預留彈藥：專攻60歲或以上長者申請的銀債，將於下月開售，若閒資乏好出路的老友記，宜瞓身抽年息3.5厘的長者iBond，而非貪定存稍加息而鎖死資金，畢竟市面一年港元定存息最高僅0.7厘，分別由騰訊（00700）及港交所（00388）有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），以及小米（01810）牽頭的天星（Airstar Bank）提供。

銀債即將開賣，5大不可不知【下一頁】

（2）注碼有限的投資者，宜開立較短存：市場不乏更高息選擇，較iBond退款優惠高，再舉工銀亞洲為例，旗下3個月港元定存特惠年息有3厘，何況，短存的好處是方便資金靈活調動。再者，避險族可趁眼下不少高息計劃於本月底到期，先鎖定特惠息，如工銀亞洲上述3厘息於下周三（30日）到時。

第8批iBond接獲539.48億元破紀錄認購額，扣除兩百億元發行額後，按理約有凍結339.48億元的向隅資金解禁。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪