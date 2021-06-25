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【樓市熱話】網民評將軍澳過度規劃 冇香港特色 唔明點解有人中意住嗰度？

理財智慧 14:00 2021/06/25

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將軍澳是香港第七個新市鎮，目前該區人口達到43萬人，最近有網民在討論區發帖，指去將軍澳找朋友後大開眼界，問「將軍澳過度規劃，為甚麼有人喜歡住該區？」

按圖了更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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【買樓理財】深信一個原因！　白居二客即睇即買將軍澳居屋     【下一頁

此帖文一出，引來不少網民回應，有網民認為香港哪一區有新樓住，又不用花錢？將軍澳！將軍澳給人的第一印象是甚麼？堆填區！如果有選擇，哪一個人想住堆填區？樓主表示自己情願住屯門都不會住堆填區。另有網民持相反意見，認為將軍澳勝在位於九港之間，前往港島及九龍很方便和快捷，而且樓價比市區便宜、環境好、生活配套足夠有餘，附近有公園、體育館和單車徑等。

 

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責任編輯：陳頌潔

人口 將軍澳 堆填區

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