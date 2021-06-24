【數字化】李小加：中國小微企是投資藍海　支付系統連結小生意

▲ 李小加指，中國已完全數字化，小生意以各種支付系統連在一起。

港交所 （00388） 前行政總裁李小加於網上論壇上表示，中國小微企業是投資藍海，存在巨大潛力，不能少看他們，雖然過去市場認為投資小微企風險高，但小微企對實體經濟反應敏銳，而且代表中國經濟根基，不少企業數年就可以回本，是很好的投資機會。

李小加指，中國已完全數字化，小生意以各種支付系統連在一起，而中小企收入亦因電子化變得透明，令投資小微企成為可能的事。

李小加註冊成立「滴灌通投資」，詳見【下一頁】

他認為，投資小微企業時需要作出個改變，首先是產品上，需要由過去的以信貸產品為主，轉為投資產品，並注入資金發展。其次，資金來源及用途需要改變，過往小微企發展過於依賴銀行及國家資金，現應轉向商業投資。

現時中國小微企數目眾多，遍布全國各地，李小加稱，難以逐個小微企考察，但可透過互聯網及數字化掌握其業務表現，而價格發現過程亦應由以往的「下而上」，轉為「上而下」，以行業性、區域性及組合性區分。

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編輯：陳韻妍