【新股IPO】奈雪2150對手喜茶傳完成新一輪融資　估值達600億人幣

▲ 奈雪2150對手喜茶傳完成新一輪融資 最新估值達600億元人幣

內地茶飲公司奈雪的茶 （02150） 上市在即，有內媒報道指，奈雪的競爭對手喜茶即將完成最新一輪融資，是次融資的投資方均是持股股東，估值達至600億元人民幣，較一年多前的估值大增2.75倍。報道引述喜茶回應指不予回應。

奈雪的茶2150下周三掛牌，超過60萬人認購，凍資約2200億元，詳看【下一頁】

喜茶於2012年創立，截至2020年底，在內地有超過690家直營門店。據灼識諮詢的行業調查報告顯示，在中國內地高端現製茶飲連鎖店中，若以產品零售消費價值計算，喜茶的市場佔有率達27.7%，排名第一，而奈雪的茶市佔率達18.9%，排名第二。

據內地《投資界》引述消息人士指，喜茶該輪融資的競爭非常激烈，不少機構均希望能夠得到份額，惟最終敲定名單，未見新的外部投資方，參與融資的均是原有股東。不過，報道引述另一投資人指，喜茶短期內不會選擇上市。

據資料顯示，喜茶對上一輪融資在2020年3月敲定，當時的投資方包括高瓴資本以及Coatue Management，完成融資後，市傳估值或將超過160億元人民幣。惟最新一輪融資據報公司估值超過600億元人民幣，即短短一年多的時間，公司身價躍升275%。

除此以外，喜茶在2016年至2018年分別進行A輪及B輪融資，投資金額分別為逾1億元人民幣，以及4億元人民幣，IDG資本、美團 （03690） 、黑蟻資本以及今日投資均是股東。

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記者：梁安琪