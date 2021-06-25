【人工智能】Appier收購科技新創BotBonnie　聊天機械人加盟 AI 產品陣容

▲ 亞洲人工智能公司沛星互動科技（Appier）於日前宣布完成收購科技公司邦妮科技（BotBonnie）的程序。（Appier官方照片）

對話式商務（Conversational Commerce）已成趨勢， 企業紛紛引入對話式聊天機械人以協助處理整個銷售歷程中與顧客的溝通。亞洲人工智能公司沛星互動科技（Appier）於日前宣布完成收購科技公司邦妮科技（BotBonnie）的程序。該企將推出 BotBonnie 全方位對話行銷平台，使其加盟Appier AI 產品陣容，意味著該企正式進軍對話式商務及行銷領域。

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Appier 指，BotBonnie是一家台灣新創科技公司，提供自動化顧客聊天服務，當中推出的 SaaS（Software as a Service）系統支援企業在多個線上平台增設聊天機械人。他表示BotBonnie 的員工將加盟該企，以延續既有業務，BotBonnie執行長羅建凱將繼續領導團隊拓展業務。

Appier續指，這項收購正代表該公司正式進軍對話式商務和行銷領域，把引入聊天機械人視為擴展業務的策略之一，有望客戶能透過自助式服務（Self-served service）解決他們營運上的問題。目前該企在亞太地區的營運據點均可採用BotBonnie的服務，並支援英語、日語和繁體中文三種語言系統。

市場研究機構 Gartner 的調查指出，該聊天機械人服務善於識別不同的行銷場景，可以一站式管理多個訊息交流平台，有助各企藉此提高銷售額並建立顧客忠誠度。該企更可透過對話式數據分析顧客消費趨勢，從中所累積的數據更有助於強化 AI 模型的學習能力。

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責任編輯：陳泳如