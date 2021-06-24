瑞銀委託經濟學人智庫進行的調查顯示　ESG 成為全球機構投資者首要議程 

瑞銀資產管理今天公佈由經濟學人智庫 (Economic Intelligence Unit) 進行的全球廣泛研究「重置議程 - ESG 如何塑造未來」的結果。經濟學人智庫對全球450 名機構投資者進行調查，探討在應對新冠病毒疫情時，ESG 因素是否仍是其首要議程，結果顯示投資者認為ESG 正從投資風險變為機遇。

研究顯示：

● 近四分之三受訪者認同相比2020 年之前的三年，其整合ESG 因素的投資項目在財務表現上優於同等傳統投資（不限於疫情期間的最近期數據）。

● 四分之三投資者認同疫情加快其對ESG 的興趣，正如所料可持續投資的資金流入在未來3 到5 年預計將持續加快。

● 自2020 年初以來，由於疫情影響廣泛，預計市場將進一步轉向ESG 整合。提高回報為首三項之中的誘因， 但26%受訪者認為收窄疫情下經濟衰退導致的回報減少為最大原因。

● 考慮ESG 因素方面，地域差異不大 – 亞太區投資者對社會問題 (53%) 的關注高於其他地區，而北美投資者則更重視環境 (60%) 及管治 (61%) 因素。

● 北美投資者在ESG 整合方面看來領先其他地區同業，區內41%受訪者至少50%資產管理規模現時已整合ESG 標準，亞太區則為四分之一，而歐洲僅18%。

● 受訪者對可持續發展議程的關注反映在他們嚮往的投資主題。在前五個主題中，四個與環境有關 – 可再生能源及能源效率、適應及減輕氣候變化、預防及監控污染，以及可持續食水及污水管理。

瑞銀資產管理總裁Suni Harford 表示：「我們的客戶決策時非常重視ESG 因素，可持續投資不再是『可有可無』，而是『必須有』。該最新調查的結果顯示，ESG 在此環境下既是新業績指標，亦是增長動力，機構投資者正利用ESG 因素作出更佳的投資決策，同時評估本身表現。我們將繼續支持客戶將可持續發展因素整合至投資組合內。」

經濟學人智庫高級編輯Candice de Monts-Petit 表示：「疫情帶來曙光，投資者有機會重新制定投資議程。我們的研究顯示，市場已清楚明白將ESG 因素納入投資決策舉足輕重。投資者越加開發方法評估非財務表現，並符合聯合國可持續發展目標 (UN SDG) 的創效框架，同時積極參與企業管治，以實現積極轉變。該可持續金融的轉型趨勢正為人類及地球創造更美好的未來。」

經濟學人智庫 (EIU) 受瑞銀委託，調查450 名在資產及財富管理公司、企業退休基金、慈善基金、家族辦公室、政府機構、對沖基金、保險公司、退休基金、主權財富基金及北美、歐洲和亞太區再保險公司工作的機構投資者。

瑞銀資產管理可持續投資在資產管理規模方面，核心可持續投資的資產管理規模目前超過1,100 億美元（截至2021年3月31日），其氣候意識架構 (Climate Aware framework) 協助機構客戶衡量及減少投資組合的碳足跡， 自2019 年的31 億美元增近五倍至153 億美元。

瑞銀資產管理

瑞銀資產管理是一家大型資產管理公司，業務遍及22 個市場。它為全球機構客戶、分銷客戶以及財富管理客戶提供服務，覆蓋所有主要傳統和另類資產類別的投資能力和投資策略。瑞銀資產管理是歐洲領先的基金公司、瑞士最大的共同基金管理公司、全球第二大對沖基金中的基金管理公司，以及全球最大的房地產投資管理公司之一。

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