【職場熱話】為何已婚同事不愛分享另一半相片 卻主動給人看子女相片？ 網民：家醜不外傳

無論是學生還是打工仔，大家總會對愛情話題十分八掛，會問另一半長什麼樣，從事哪個行業等。有些人害羞又或不願談及私事就會避而不談。近日有網民於網上討論區發文詢問，為什麼已婚同事都不會公開另一半的樣子。

網民經歷：

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帖文一出，引起大批網民罵樓主，指「和你很熟？關你什麼事？」、「要不要給你看歷任女朋友的照片？」、「為什麼你不把你祖宗十八代的相片貼在公司？」、「男人來說，你還真八掛！」

【職場熱話】盤點最辛苦的兼職經歷 炒散竟遭同事袖手旁觀 回收場地獄生活 是「人生最痛苦的一份工」【下一頁】

亦有網民一句金句解決了樓主的問題：「家醜不外傳」、「你也不會想自曝其醜吧」，其他人十分讚同。更有人指通常只會和同事分享外面的美女相片，應該不會有男人想分享自己妻子給別人看。

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責任編輯：張瑋婷