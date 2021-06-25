【網民熱話】網民平反「靠父幹」　職業「兒子」靠努力或幸運　善用資源達成目標

社會上向向對「父幹」一詞帶有負面的看法，認為這些「靠父幹」的人都是不勞而獲。不過近日就有網民在討論區發帖，為「靠父幹」平反。網民認為他們只是善用自己身邊所擁有的一切去達成自己目標，又稱他們只是靠努力或者幸運在出身前「游得快」或被人看中收養才做到，不需要以異樣的目光去看他們。

事主對「父幹」的解釋：

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帖文一出，引來網民討論，有網民就討論事主所說，「說得對，從來不會鄙視有父幹或幸運的人，這些也是他們的本領。 是社會的問題，導致大家有仇富情緒。但我會更加欣賞逆境求存的人。」、「選擇一絕對不是一個問題，活出自己的生活不就行，別理別人怎樣看，其實這些好講求心態，別人罵你又如何，你為自己而活的，是我就不管」、「人事、家世都是實力的一種，下輩子排長點隊投胎」、「一來沒有需要關心別人就甚麼，二來是客觀事實，有能力就有能力，靠父幹就是靠父幹。」

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責任編輯：黃苑筠