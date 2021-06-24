【新冠疫苗】美多州谷針接種率唔夠7成 拜登料難達標

▲ 美國僅有15州的接種率達7成，料拜登為7成成年美國人接種新冠疫苗的目標難如期達成。

美國多州早前推出多項措施「谷針」，俄亥俄州更推出大抽獎，每周抽出1名已接種新冠疫苗人士發放100萬美元（約780萬港元）獎金，但接種率至今卻仍未過半。白宮指美國僅有15州的接種率達7成，料拜登為7成成年美國人接種新冠疫苗的目標難如期達成。

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俄亥俄州上月12日宣布舉行大抽獎，該周的疫苗接種人數隨即較前一周大幅增加43%。但俄亥俄州州長德溫（Mike DeWine）承認抽獎「谷針」後勁不繼，接種率在下一周已明顯回落。

美國推出不同的措施鼓勵民眾接種疫苗

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根據全球統計網站Our World in Data截至周三（23日）的數據，俄亥俄州共有558.9萬人、相等於47.8%人口已接種最少一劑新冠疫苗，而有512.2萬人、相等於43.8%的人口已完成接種。（編按：43.8%並不代表兩劑接種率，部分人或選擇接種只需一劑的強生疫苗）

路易斯安那州、馬里蘭州、紐約州等多個州，都相繼效法俄亥俄州抽獎「谷針」，但疫苗接種率似乎就未見大幅增長。

新墨西哥州推出抽獎，接種疫苗的幸運兒合共可贏得總額達1,000萬美元（約7,800萬港元）的獎金獎品，包括目前尚未抽出的500萬美元（約3,900萬港元）大獎。但宣布抽獎後該州首周接種率只有輕微提升，7日平均接種數字為每日1,417人，較前一周的7日平均數僅多85人。

西弗吉尼亞州上月也推出一系列獎品鼓勵接種，州長賈斯蒂斯（Jim Justice）曾預計在周日（20日）取消口罩令時，會有超過66.6%的12歲以上人口接種最少一劑疫苗，但接種率實際上僅得61.5%。

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加州亦早在5月27日宣布，豪擲超過1.16億美元（約9億港元）抽獎「谷針」，屬全美規模最大，也成為美國少數幾個每周接種率仍有提升的州之一。加州在頒發大獎的前一周，接種率更大幅增加22個百分點。

美國總統拜登（Joe Biden）早前訂立目標，希望在7月4日美國獨立日前，達到7成的成年美國人最少接種一劑新冠疫苗。但美國50州與華盛頓特區當中，僅有15州能夠達標。

美國的疫苗接種率在過去兩周增加不足1個百分點，預計在接下來兩周内，美國的疫苗接種量需增加超過一倍才有望達標。

白宮新冠疫情高級顧問津茨（Jeffrey Zients）表示，美國可能較原定日期後數周，才能達到拜登的目標。

責任編輯：鄭錦玲