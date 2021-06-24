【iBond 2021】今首掛收市價為103.2元 每手帳面賺約320元

本港第八批iBond（04246）今日（24日）正式掛牌上市，早上高開2.8%，報價為102.8元，全日最高見為103.25元，收市價為103.2元，較每手發售價升至3.2%，全日成交了3,153萬個單位，意味以認購每手足額配發計算，即可在帳面獲利約320元。

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港府早前公布配發結果，今批iBond發行額提高至200億元，總共獲得70.9萬人認購，涉資539.5億元；最終約5.5萬認購2手或以下人士均獲足額配發，另外的65.4萬認購2手以上的人士，其中約60.6萬人可以上限分配3手iBond。

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