【5000元消費劵】調查：59%受訪者會選八達通收款　逾4成人計劃5000元以上大額消費

▲ 有調查顯示，超過四成市民更打算將消費劵用於超過5000元大額消費。（陳永康攝）

政府即將派發$5000電子消費劵，究竟消費者會如何部署使用這筆款項？有調查顯示，超過三份二消費者希望消費券可以用購買其他現金券或購物劵；超過四成市民更打算將消費劵用於超過5000元大額消費。

【5000元消費券】AlipayHK消費券30元優惠吸客 訂閱用戶一日內急增2.8倍

本地初創電子禮券兌換平台Mojodomo Holdings Limited委托市場研究公司進行調查，於網上訪問了超過1000名介乎18至64歲香港市民，了解他們對電子消費劵的預期使用模式。調查指出，有59%受訪者將選擇八達通收款，為四間儲值支付工具營辦商中最多，其次按序為支付寶（26%）、WeChat PayHK(7%)及Tap &Go(4%)。

在購買的產品類別方面，有過半受訪者預期會使用消費劵於飲食上、42%將購買電子產品、41%及36%則會購買家庭用品及服裝。而超過三分之二消費者希望可以用消費劵購買其他現金劵，以藉留待較後時間使用。

在總消費金額上，有41%消費者打算將消費劵用於超過$5000元大額消費，消費項目以電子產品及家電為主。

【5000元消費券】HKTVmall將接受以AlipayHK付款 全單9折兼享額外折上折

記者：蘇穎琪