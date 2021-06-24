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【雲端服務】AWS兩大服務正式攻港　助簡化雲端搜尋、使用數據產品過程

科技 17:19 2021/06/24

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AWS宣布由今（24日）起，在香港正式全面推出AWS Marketplace和AWS Data Exchange服務。

企業在疫情下紛紛加速數碼轉型，並採用雲端部署方案。為幫助企業實現數碼轉型的目標，AWS宣布由今（24日）起，在香港正式全面推出AWS Marketplace和AWS Data Exchange服務。

AWS指，位於香港的獨立軟件供應商（Independent Software Vendor / ISV）、數據供應商和諮詢合作夥伴（Consulting Partner）可以在AWS Marketplace及AWS Data Exchange上進行交易，向AWS全球數百萬活躍客戶供應產品及服務。

【數碼營銷】SAP推訂閱制雲端技術及服務 　助企業5年省20%成本？

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其中AWS Marketplace是一個集合了第三方軟件的數碼化產品目錄，用戶可以在AWS上搜尋、測試、購買及部署他們所需的解決方案及軟件，包括安全、網絡、儲存、機器學習、商業智能和數據庫等，還有相關專業服務。

AWS指，用戶更可藉此在幾分鐘内快速啓動預配軟件，幫助客戶管理及支援不同的解決方案。並且可以（Consulting Partner Private Offer，CPPO）優惠價透過本地諮詢夥伴向獨立軟件供應商採購產品，協助降低技術成本。

此外，AWS Data Exchange簡化在雲端中搜尋、訂閱和使用第三方數據產品的過程，提供由100多間合資格的數據供應商提供的數據產品。

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責任編輯：張寶燕

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