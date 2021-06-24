【異動股】電子煙股造好　思摩爾獲中金睇好升近6%　華寶國際亦急升逾一成創新高

中金發表報告指，繼續看好思摩爾（06969）全球霧化科技龍頭的領先地位，短期波動帶來中長期投資機遇。該行認為公司憑藉強大核心優勢已深度綁定全球頭部客戶，其他競爭者短期難以獲得頭部客戶大體量訂單，公司業務以出口為主且面向全球，有望受益多個主要國家的政策門檻提升，份額向頭部集中，重申強者愈強邏輯。

該行考慮公司核心客戶持續成長趨勢，上調2021及2022經調整淨利潤5%及4%至55.3及70.8億元人民幣，當前股價對應2022年29倍PE，維持「跑贏行業」評級與目標價74元，對應2022年53倍PE，較當前逾80%上升空間。

電子股今日集體造好，思摩爾大升近6%，華寶國際（00336）亦急升逾一成創新高。

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