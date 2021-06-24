【人民幣定期存款】人行央票超購逾4倍 票息2.54厘貼近同期最高定存息

▲ 人行今天推半年央票，吸引逾272億入標，超購逾4倍。

人民銀行今天（24日）在港發行半年期央行票據，中標息率2.54厘，合符市場預期，但超額認購卻是今年最好，因標售50億元（人民幣，下同）央票，接獲申請272.1億元，超購4.44倍，反應遠勝預期。這是人行力壓人民幣漲勢，人幣滙價8連跌後，復添美國部署退市加息的雙重夾擊，人行透過金管局向大戶標售央票，仍逆市受捧。

專家拆局，央票反應超預期主要受惠兩大因素：（1）息差優勢：上述半年期央票的最高接納息率為2.54厘，雖較今年3月25日標售的同期央票2.6厘低6個基點，亦不及去年底推的2.7厘。然而，現市況宏觀大環境跟對上兩季不同，眼下主調炒通脹及加息。可是，市料美國最快須至明年底才加息，甚至是2023年才酌量加兩次，現仍處於零息狀態，致令幾近零風險的國債，息率2.54厘，貼近定期存款息最高的2.55厘，凸顯定息債的吸引力。事實上，今次人債超購4.4倍，較3月時同期投標超購不足4倍，以至去年底低於3倍為好。

6個月人幣定存息最高2.55厘，詳情可按下圖

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（2）人民幣在波動中穩升：揸人幣優質資產變相息滙雙賺，畢竟美國財長耶倫昨晚為通脹威脅降溫，繼聯儲局主席鮑威爾淡化加息，指不會因擔心通脹而先發制人提早加息，兩財金要員再為市場派定心丸。正因加息預期急降溫，疊加耶倫警告美國債務上限於7月底到期，累美滙指數失守92大關。

中資行勁加人幣短存息0.95厘【下一頁】

大行花旗認為，第3季最具值博的外幣是非美貨幣，包括人民幣等新興市場貨幣。

此外，半年結在即，人民幣離岸拆息挾升，更呈倒掛，隔夜息乍現4厘，較中長期拆息高，而半年期拆息也突破3厘，報3.0165厘，一年3.117厘。

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，聯儲局日前雖由鴿派偏鷹，但此轉變或不足以持續打壓風險情緒。對滙市而言，不單止取決於美國縮減買債券的實際時間表，現時縮減買債的步伐較加息更為重要。若聯儲局於2022年12月加息，並於加息前要把買債規模縮至零水平，當局則有機會把現時每月1200億美元的買債規模，於今年12月開始每月減少150億美元，直至明年12月。

黃栢寧進一步剖析，跟2013年收水退市不同的地方是，如今減少步伐已屬市場預期，所以不會打壓風險情緒。如此情況下，風險貨幣包括人民幣等亞洲新興貨幣，相對美元或仍受到支持，亦可能繼續跑贏套息交易融資貨幣（歐元、瑞郎和日圓）。

黃栢寧對第3季看漲的亮點貨幣最新滙價預測，料人民幣在岸價兌美元於6至12個月內為6.3，長線目標5.6；現滙約6.48。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪