【Bill Gates離婚】巴菲特宣佈辭任蓋茲基金會受託人　留下梅琳達與蓋茨獨自面對

▲ 巴菲特（Warren Buffett）周三（23日）宣佈，擬辭去基金會受託人一職。

微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates) 與妻子梅琳達(Melinda Gates) 早前宣佈離婚，儘管兩人在離婚聲明上表示，兩人共同創辦及經營的比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）仍會如常運作，但外界憂慮，兩人財產分家後，基金會如何長期保持運作或成問題。有「股神」之稱的巴菲特（Warren Buffett）周三（23日）宣佈，擬辭去基金會受託人一職，留下比爾蓋茲和梅琳達二人繼續擔任基金會信託人。

蓋茨宣布離婚當日向梅林達轉讓價值18億美元股票，詳見﹕【下一頁】

巴菲特在周三晚上發表一份聲明，表示自己在過去多年來，在他所給予資金的組織中，他只擔任比爾暨梅琳達蓋茲基金會的受託人，而他表示，自己並不是活躍的基金受託人，擬辭去基金受託人一職，正如他先前辭去巴郡以外所有公司的董事職位一樣。他強調，自己與基金會的目標仍然一致，他亦全力支持基金會現任行政總裁Mark Suzman。

另外，巴菲特在聲明中亦表示，將向5個基金合共捐出價值41億美元（約318億港元）的巴郡（美﹕BRK）股份，當中包括比爾暨梅琳達蓋茲基金會。

相關文章﹕

【Bill Gates離婚】比爾蓋茨西雅圖6.6萬呎豪宅刻上梅林達訂情句子 另於輕井澤建別墅？（圖集）

【Bill Gates離婚】微軟傳曾調查蓋茨與女員工關係、蓋茨未調查完就辭任董事 蓋茨：請辭是想專注慈善事業（第二版）

【Bill Gates離婚】傳蓋茨與「富豪淫媒」艾普斯坦往來惹梅林達不滿 成夫妻關係轉捩點

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚