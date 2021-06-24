上週的聯儲局偏鷹的言論令市場意外。點陣圖顯示有11名聯儲局官員認同在2023年之前加息兩次，7名官員認為最早將在2022年加息一次，與早在今年三月中時中值顯示只在2024年開始加息有明顯差別。聯儲局主席還表示有關「縮表」的討論已經開始，因此，接著的八月和九月是公佈計劃的關鍵時期。按此推斷，這次的減少買債有機會比2014年看到的情況更快。假設聯儲局在今年年底或明年初開始縮表，縮表過程可能在六個月內結束。

聯儲局最近傾向鷹派的言論令亞洲各國央行將有更大的動力減少鴿派的聲音，可能部份央行還會率先行動，避免出現被批評比聯儲局政策相對寬鬆的市場壓力。至今，似乎只有韓國央行的表態聽起來比較強硬，以亞洲其他國家的央行則保持中立至寬鬆的立場。預期亞洲地區的央行政策加快正常化，兩年期和五年期的掉期利率將會向上。

檢視疫情，亞洲的疫苗接種率比西方成熟國家緩慢，這表示了亞洲國家可能容易受到疫情再度爆發以及相關經濟代價的影響。直至目前為止，流入投資組合的資金參差不齊，而且大多沒有什麼起色，兩點限於中國股市和主權債務、韓國主權債務和印度故事。展望下半年，亞洲股市表現有機會較歐美不理想。聯儲局政策較以往更強硬、部份亞洲市場的實際利率為負，以及亞洲外匯對沖收益率相對於美國普遍惡化，這些因素均影響資金流入亞洲。