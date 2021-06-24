南非兄弟捲走280億Bitcoin 料屬最大規模加密貨幣劫案

Bitcoin（比特幣）價格持續上升之際，不少與Bitcoin有關的盜竊案亦應運而生。其中有南非一對兄弟創立加密貨幣應用程序Africrypt，其後向用戶通報該應用程序遭黑客入侵，殊不知二人連同6.9萬枚總值36億美元（約280億港元）的Bitcoin人間蒸發，估計屬史上最大宗加密貨幣劫案。

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南非一對兄弟Ameer Cajee及 Raees Cajee，於2019年創立加密貨幣應用程式Africrypt。Ameer作為該公司營運總監，今年4月向用戶表示Africrypt遭黑客入侵，用戶帳戶及電子銀包等方面都受影響。

雖然該應用程式遭到黑客攻擊，Ameer卻反而敦促客戶切勿報警，稱報警會妨礙該公司追尋資金。有部分用戶認為事件可疑決定報警，他們聯絡律師Hanekom並嘗試調查兩兄弟但不成功。

當地專責打撃犯罪及貪污的警察部門接手調查，發現Ameer Cajee及Raees連同6.9萬枚總值36億美元的Bitcoin人間蒸發，料屬史上最大宗加密貨幣盜竊案。

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Hanekom指，Africrypt的公告表明希望投資者不要採取法律行動，而且他們的員工於該公司宣稱有黑客攻擊前7日，已失去管理該應用程序的訪問權限。他亦呼籲全球各地的加密貨幣交易所，一旦發現與比特幣有關的可疑交易，應立即通報。

而為Africrypt提供銀行服務的南非第一國家銀行（First National Bank）亦遭受外界質疑，但該銀行強調絕不牽涉事件，惟不會透露任何客戶身份。南非金融監管機構表示，與加密貨幣相關事宜不屬其管轄範圍。

責任編輯：郭麗明