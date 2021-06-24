【投資展望】信安資產管理：預計第三季波動性上升　中國經濟增速下半年放緩

投資市場即將踏入第三季，信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉表示，第三季市場波動性可能會上升，環球通脹壓力逐步升溫，但隨著經濟繼續重啟、需求增加，如果供應調整速度持續追不上，通脹可能比原先的預期更高及維持更長時間，令環球央行寬鬆政策提早轉向。

該行預期，聯儲局將於年底前或明年初正式展開縮減買債，但初期規模預期相對較小，2022年期間，局方資產負債表相信仍處於擴張狀態，貨幣政策整體依然保持寬鬆。

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陳曉蓉指，部分成熟市場經濟增速有機會已在第二季見頂，但整體寬鬆政策支持下，經濟增長趨勢不變，加上盈利增長持續上調，股市估值較年初吸引，認為股市的表現在第三季仍較大機會領先債市，但基於不明朗因素有機會引發市場波動，稍微下調對股市的看法。目前，該行輕微看好美國、歐洲及亞洲；對日本、中國及香港的看法為中性。

該行指，展望第三季，隨著人民銀行更審慎管理債務增加的風險，中國的信貸增長有機會繼續放緩；由於投資和消費的表現相對落後，中國經濟下半年的增速或將放緩。

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編輯：區嘉俊