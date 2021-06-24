【政府工略】1823請技術支援主任 月薪2.6萬元 入職條件一文睇哂

IT人士有福了，1823請技術支援主任，需持有香港認可的資訊科技、資訊系統、計算機科學或電子工程文憑、高級證書或以上學歷，主要提供應用程式、桌面電腦和資訊科技基建系統的支援，職位按非公務員合約條款聘任，為期一年，而獲聘用者或需於短時間內上任及被調派至本港任何一個地區的1823辦公室工作。

入職條件：

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​​​​​​​主要職責：

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申請手續：申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。申請人須於2021年7月7日香港時間下午五時正或之前，把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達以下查詢地址(如以郵寄方式提交申請，申請日期以信封上郵戳所示者為準。)。請在信封面上註明申請職位的名稱。申請人如以郵遞方式提交申請，請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及支付足夠郵資。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。申請人亦可在公務員事務局網站作網上申請。未填妥或逾期遞交的申請和以傳真或電郵方式遞交的申請概不受理。申請人如獲甄選參加面試，通常會於截止申請日期後約三至四個星期內以電郵形式接獲通知。申請人如不獲邀參加面試，可視作落選論。有關上述空缺的資料，可按所列電話查詢。

聯絡地址：葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場1期10樓效率促進辦公室1823行政及支援組。

查詢電話：2928 6997

截止申請日期(日/月/年) ：07/07/2021 17:00:00

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責任編輯：羅浩濂