【職場熱話】初哥同事愛工作 無限加班 翌日還準時上班 網民：我的訴求就是上班！

香港人最愛就是上班，無論是八號風球還是紅色暴雨都無礙他們工作。所以有不少人自嘲「香港人奴性重」，一天不工作，一天都不舒服。近日有網民於網上討論區發文，指同事準時上班，無限加班，不能理解他的心態。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

有網民分享自己見過的愛工作同事，朝七晚十。這個同事還會不放假，到計算年假的時候要和人事那邊說取消年假，被人戲稱：「我的訴求就是上班！」。另外，有人指自己的同事會特意去黃大仙廟求籤，問自己和上司的關係好不好。

【職場熱話】任職網購公司送貨員每天工作12小時以上 希望市民買少一點 「可以幫到好多個家庭可以團聚」【下一頁】

另一個網民稱自己的同事請大假的日子還會回公司工作，問他為什麼，他竟回答：「反正在家沒事做，倒不如回公司工作」有人指自己上司真的很好，讓下屬準時回家，但自己就天天加班，星期六也上班。

網民覺得樓主同事是因為沒有自己的生活，他只能在上班中找到自己的價值，覺得自己對公司很重要，沒了他不行。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷