  • 27°C
香港時間 : 2021624日 (四) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】日前獲興業證券上調目標價　金斯瑞股價今再創歷史新高　年內已大漲逾兩倍　

股樓投資 16:12 2021/06/24

分享：

金斯瑞生物科技(1548)今日一度漲超6%，報35.95元再度創下歷史新高。該股年內已大漲2倍，總市值突破700億元。

金斯瑞生物科技早前公布，非全資附傳奇生物與Janssen Pharmaceutical於比利時共同投資建立生產設施，以擴建創新細胞療法的全球產能，新設施預計於2023年投入運作。

另外，日前興業證券上調公司目標價至38.5元，維持「增持」評級。該行考慮到公司旗下cilta-cel前線治療數據良好，有望提升該產品市場潛力。

 

【港股追蹤】比亞迪否認計劃淘汰燃油車 稱市場仍有需求  【下一頁

 

    點擊圖片放大
    +11
    +10

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

金斯瑞生物科技（01548） 港股

上一篇文章

啟德維港1號開價有驚喜　折實平均呎價22977　一房入場656.3萬起　平過同區新盤

下一篇文章

【政府工略】1823請技術支援主任 月薪2.6萬元 入職條件一文睇哂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版