【異動股】日前獲興業證券上調目標價　金斯瑞股價今再創歷史新高　年內已大漲逾兩倍　

金斯瑞生物科技(1548)今日一度漲超6%，報35.95元再度創下歷史新高。該股年內已大漲2倍，總市值突破700億元。

金斯瑞生物科技早前公布，非全資附傳奇生物與Janssen Pharmaceutical於比利時共同投資建立生產設施，以擴建創新細胞療法的全球產能，新設施預計於2023年投入運作。

另外，日前興業證券上調公司目標價至38.5元，維持「增持」評級。該行考慮到公司旗下cilta-cel前線治療數據良好，有望提升該產品市場潛力。

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