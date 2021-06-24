【5G手機】三星平價5G機登港　Galaxy A22 5G售1,998元

三星（Samsung）早前在歐洲發布最平價5G手機Galaxy A22 5G搶攻市場，提供灰、白、紫、淺綠四色。三星日前終於宣布，在明（25日）起正式在香港市場公開發售Galaxy A22 5G，設6GB RAM＋128GB內置容量版本，售1,998元。

屏幕方面，Galaxy A22 5G配備FHD+解像度的6.6吋LCD Infinity-V屏幕，支援90Hz更新率。相機則配備三鏡頭包括：4800萬像素主鏡頭、500萬像素超廣角及200萬像素景深鏡頭，更可以拍攝4K影片；前置自拍鏡頭則為800萬像素。

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設三主鏡頭 5000mAh大電量

▲ Galaxy A22 5G配備FHD+解像度的6.6吋LCD Infinity-V屏幕，支援指紋解鎖。（三星提供圖片） ▼ 點擊圖片放大 +2

規格方面，Galaxy A22 5G預載Android 11，支援指紋解鎖，採用的處理器為MediaTek的天璣700。以及內置5,000mAh電池，支援15W充電。另支援高達1TB microSD記憶卡擴充，提供3.5mm耳機孔及USB-C接口。

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責任編輯：張寶燕