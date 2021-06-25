【職場熱話】打工仔轉工後壓力大　晚晚都發惡夢　嘆「勁後悔轉工」　網民：東家唔打打西家

不少打工仔都會隔幾年就轉工，務求有更好的待遇。近日在討論區就有打工仔發帖，稱自己最近轉了新工，現在要面對極大壓力，令他「晚晚都發惡夢」，回想起舊公司同事上司都好好人，令他「勁後悔轉工」 。

事主經歷：

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【職場熱話】公司九龍灣搬上水員工僅剩10人 事主解畫集體辭職內情 【下一頁】

帖文一出，引來網民熱論，不少人都同意事主所說，更叫事主快點辭職，「說得好對，最緊要開心，如果真是好不開心，不就不要做，要對得住自己」、「解決不到就辭職吧，精神健康是用錢都買不到」、「做得不開心，賺幾多錢都補不回健康」、「趁未過試用期就快點走吧，『東家唔打打西家』，未找到另一份工就當放個大假」、「我願意用一半人工換好同事」、「賺錢都是為了好的生活，令自己開心。如果最終目的不達到就無意思。」

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責任編輯：黃苑筠