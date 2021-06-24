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旺市下不加反減　佛心業主助後生仔置業　899.9萬沽峻瀅三房套

股樓投資 17:23 2021/06/24

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樓市正旺，即使樓價攀升，仍有不少買家願意追價入市。不過，旺市之下，卻有良心業主見買家是年輕上車客，不加反減，只為幫後生仔置業。

利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳峻瀅1期2座中層D室，實用面積693平方呎，屬三房套間隔，最近以899.9萬元沽出。代理指，業主原叫價900萬元，見樓市正在向上升，本來有加價的念頭，但見買家為年青人，想購入單位自住，便打消加價念頭，希望助其置業。雙方經議價後，業主象徵式減價1,000元，單位以899.9萬元易手，實用呎價約12,986元。

延伸閱讀︰

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據了解，原業主於2012年7月，以約476.9萬元一手購入單位，持貨至今約9年，現轉手帳面獲利約423萬元，單位升值約89%。

蔡庭勇補充，上述單位有租客居住，巧遇好租客肯幫手開門讓買家睇樓。另外，峻瀅現時約90個單位放售，叫價由750萬元起。

延伸閱讀︰【火速成交】柏傲莊熱賣旺區內樓市　大圍名城放盤1日即沽　業主大賺612萬【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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