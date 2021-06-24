【新股IPO】朝聚眼科2219首日招股 孖展暫錄42億 超購22.8倍

眼科醫療服務公司朝聚眼科 （新上市編號：02219）今日開始招股至下周二(29日)，按首日招股表現顯示，綜合數間券商數據，該股目前合共獲得42億元的孖展認購，若以公開發售部分集資1.81億元計算，目前超額認購22.8倍。當中，輝立借出20億元，富途借出10.15億元，華泰國際借出5億元，方德證券借出3.2億元。另外國際配售據報獲多倍認購。

公司於全球發行1.7億股，當中的一成於香港作公開發售，最多集資18.1億元。招股價範圍介乎9.48元至10.6元，按一手500股入場費為約5353元，預計7月7日掛牌。

朝聚眼科為一間眼科醫療服務公司，1988年於內蒙古包頭創立，目前擁有17間眼科醫院及23間視光中心。公司主要收益來自消費眼科服務及基礎眼科服務。

於2020年首9個月中，收入按年增8.5%至5.96億元人民幣；純利按年增59.3%至1.05億元人民幣。

公司是次集資所得將用於建立新醫院以及搬遷、升級及裝修現有醫院；於合適機遇時，用於在人口龐大且對眼科醫療服務需求相對較高的新市場中收購醫院；升級信息技術系統以及營運資金及其他一般企業用途。

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責任編輯 : 陳子謙



