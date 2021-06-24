啟德維港1號開價有驚喜　折實平均呎價22977　一房入場656.3萬起　平過同區新盤

中國海外（00688）旗下啟德跑道區新盤維港1號公布首張價單，涉及212伙單位，設一房至三房間隔，實用面積由329平方呎起，至最大643平方呎，以最高總折扣率，即13.5%計，整批單位折實平均呎價22,977元，折實最平入場計則約656.3萬元。

據維港1號首張價單顯示，單位定價由758.8萬元起，至最貴1,912.7萬元，實用呎價則約22,994元至30,295元，若選用「120天現金優惠付款辦法」，加上「印花稅津貼」，最高可獲13.5%的折扣優惠，單位折實價由656.3萬元起，至最貴1,654.4萬元，折實呎價則約19,888元至26,204元。

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，過去10年啟德新區處於發展期，本周日屯馬線全綫通車，啟德新區正式踏入收成期，而維港1號為啟德跑道區首個推售的臨海住宅，位處跑道中段，景觀優質，項目首張價單訂價吸引，比同區二手屋苑低約5%，一手貨尾更低約15%，絕對有起動作用，估計首批單位可「一Q清枱」。

值得留意的是，若看近期同區新盤成交，維港1號首批單位定價有一定折讓，考慮到目前市況，加上項目位於啟德跑道區，發展商甚有條件高價開售，何解仍要低價推盤？中國海外地產董事總經理游偉光解釋說，首批單位以「啟動價」推售，已預留一定加價空間，又指對後市具有信心，料樓市穩定發展，而項目將於周五（25日）起收票，最快7月初賣樓。

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