【國泰危機】國泰證實駐港機組人員必須於8月31日前接種疫苗　否則將檢視聘用情況（第二版）

▲ 【國泰危機】國泰證實駐港機組人員必須於8月31日前接種疫苗 否則將檢視聘用情況

國泰航空 （00293） 向本報證實，早前已知會國泰航空的機師及機艙服務員，全面接種疫苗將成為國泰機組人員的要求，經審慎考慮後，決定要求所有駐港機組人員，須在8月31日或之前接種疫苗。目前國泰航空已有90%的駐港機師，以及超過65%的駐港機艙服務員已預約或已接種疫苗。

國泰5月客運按年升3成 料上半年虧損收窄【下一頁】

國泰航空表示，顯然行業的趨勢是，只有全面接種疫苗的機組人員，才可以執勤前往大部份航點後而不須在當地檢疫隔離便可回港，而且只有全面接種疫苗的機組人員，才可獲准執勤前往若干高風險地區，以及運作豁免隔離安排的「航空氣泡」航班。

「部份機組人員或未能接種疫苗，會按個別情況，盡量作出短期過渡安排，但將檢視未能接種疫苗的機師及機艙服務員的聘用安排，並評估他們能否受公司續聘為機組人員。」

國泰航空指，隨客運航班增加，當前的限制下需要更多機組人員以閉環模式執勤，編排執勤更表時需要區分已接種、或未接種疫苗的機組人員，安排愈加複雜和困難，國泰航空已安排醫療服務商，為所有同事提供接種疫苗前的醫療評估。國泰強調，已接種疫苗的機組人員，能為同事及顧客增添信心和保護屏障，使出行更安全。

港航裁員約700人，詳見【下一頁】

據國泰航空營運及航空服務總裁韓兆傑向員工發信指，踏入夏季，航空需求上升，目前愈來愈清楚，將來只有已接種疫苗的機組人員可以在大部份地方免檢疫、在來往高風險地區，以及在免隔離的「旅遊氣泡」航班工作。如果仍然要區分已打針和未打針的人員，會增加編配人手的難度和複雜性，經仔細考慮後作出有關決定。

（第二版加入國泰回應）

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