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【5000元消費券】AlipayHK消費券30元優惠吸客　訂閱用戶一日內急增2.8倍

商業 16:00 2021/06/24

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消費券細節公布後，AlipayHK訂閱消費券的用戶數量急增近兩倍。（資料圖片）

5000元電子消費券計劃詳情公布後，商戶、電子支付工具亦各有不同攻勢，吸引港人消費。電子消費券指定支付工具的之一AlipayHK公布，消費券細節公布後，在AlipayHK訂閱消費券的用戶急增近兩倍。

【5000元消費券】HKTVmall將接受以AlipayHK付款　全單9折兼享額外折上折

【電子消費券】AlipayHK推出消費券早鳥獎賞　30元優惠吸引市民登記消費券（附登記攻略）

在5000元電子消費券詳細公布前，AlipayHK已推出30元「早鳥獎賞」，吸引用戶提前訂閱消費券。今日AlipayHK指出，在 消費券細節公佈後24小時內，有數以萬計用戶在應用程式內登記領取消費券，以獲取獎賞；人數較前一日急增近兩倍。

數以萬計用戶因決定將以AlipayHK領取消費券而可獲港幣30元「早鳥獎賞」，數量上較前一日訂閱消費券的用戶急增近兩倍。 支付寶港澳台地區總經理李詠詩相信，AlipayHK夥拍近百間商戶提供總值逾10億元的獎賞，加上覆蓋範圍廣，令用戶選擇AlipayHK。她又指，消費券詳情公布後，「早鳥獎賞」訂閱急升2.8倍，反應踴躍，超出預期。

【消費券】電子消費券最快7月接受登記　八達通、支付寶先受惠　申請開戶數量增

責任編輯：葉泳珊

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