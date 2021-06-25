【職場熱話】收另類散水餅 問大家食過最特別是甚麼？ 網民：派了一樽洗手液

在香港不少人離職時送上「散水餅」，除了表達對方在工作上的照顧外，也是約定俗成的職場文化。近日有網民於網上討論區發文，指第一次有人派散水餅是「糖水」很新鮮特別，問網民有沒有食過特別的散水餅？

網民分享另類散水餅：

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【職場熱話】吃過散水餅 同事翌日齊肚痾 疑被下瀉藥 網民：睇得出你地關係有幾好 【下一頁】

此帖文一出，引起網民熱烈討論，有網民分享舊同事買雲片糕、有同事買了600元的魚肉燒賣作散水餅、喝手工啤酒、收媽咪麵、迷你杯雪糕、曲奇餅等；有前上司派了一粒朱古力和派自己卡通造型的曲奇餅等，更有暑期實習生買了很多燒賣和粉果，一邊用微波爐加熱、一邊派散水餅。另有網民分享了實用的散水餅，就是派了一樽洗手液。

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責任編輯：陳頌潔