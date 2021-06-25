【網民熱話】送貨隱藏費用逐個數 送凶宅竟要加這麼多的錢 網民：標準係咩

疫情時市民不想外出依靠網購供給日用品，網購已經成為我們生活不可或缺的一部分，但香港本地的運費特別貴，令不少人對網購卻步。近日有網民於網上討論區發文，詢問送貨還有什麼隱藏費用。

網民知道送貨如果要上樓梯的話，要額外收費。還要收轉電梯費，路程費，停車費等。他更詢問過送貨師傅原因，但送貨師傅就說是行規沒有解釋。網民還想知道收費標準是什麼？還有什麼收費？

古怪收費：

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樓主覺得送凶宅還要收費實在太誇張了，還有沒有停車位要收320元簡直是搶劫，「有冇都係佢講，同埋又無抄牌點解要比？」

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所以有人建議樓主應該要在送貨前說好有什麼要收費，在清單上以外的金額應該不用出。如果師傳要求收費，樓主可以打電話上公司問，記得留下紀錄，再去消委會投訴。

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責任編輯：張瑋婷