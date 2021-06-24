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【美股焦點】科技股發力納指再創新高　Tesla反彈逾5.2%

股樓投資 16:20 2021/06/24

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追蹤中港新經濟股的恒生科技指數近來走勢浮沉，但在美國10年期國債債息回落下，美股科技股卻有反彈跡象，納斯達克指數本周三（23日）升0.13%，收報14271點，再創收市新高。部分科技股造好，當中Tesla（TSLA）與witter（TWTR）表現尤為亮麗，分別升5.27%及4.25%。

美股經濟持續復甦，同日公布的上月Markit製造業採購經理指數為62.6，高於預期的61.5；不過Markit服務業PMI錄得為64.8，遠低於預期的70以及前值的70.4。

不過IHS Markt 表示，近期不斷升溫的通貨膨脹仍然令人擔憂，由於供應鏈供不應求，生產成本增加，而企業正在將這些成本轉嫁給客戶。美國早前公布的5月份消費者物價指數（CPI）按年增5%，超出市場預期。聯儲局局已經在最新的議息會議上轉變立場，不僅提高了經濟與通脹預期，同時提早了加息時間預測。

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编辑：李勝男

美股 美國聯儲局 美國 新經濟 通脹 納斯達克綜合指數 CPI

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