【美股焦點】科技股發力納指再創新高　Tesla反彈逾5.2%

追蹤中港新經濟股的恒生科技指數近來走勢浮沉，但在美國10年期國債債息回落下，美股科技股卻有反彈跡象，納斯達克指數本周三（23日）升0.13%，收報14271點，再創收市新高。部分科技股造好，當中Tesla（TSLA）與witter（TWTR）表現尤為亮麗，分別升5.27%及4.25%。

美股經濟持續復甦，同日公布的上月 Markit製造業採購經理指數為62.6，高於預期的61.5； 不過Markit服務業PMI錄得為64.8，遠低於預期的70以及前值的70.4。

不過 IHS Mark t 表示，近期不斷升溫的通貨膨脹仍然令人擔憂，由於供應鏈供不應求，生產成本增加，而企業正在將這些成本轉嫁給客戶。美國早前公布的 5月份消費者物價指數（CPI）按年增5%，超出市場預期。聯儲局局已經在最新的議息會議上轉變立場，不僅提高了經濟與通脹預期，同時提早了加息時間預測。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

编辑：李勝男