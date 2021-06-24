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Mastercard擴「無價香港」計劃　望疫下助中小企發展

商業 15:28 2021/06/24

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Mastercard將與HKT Payment Limited支援香港政府消費券發放計劃。（資料圖片）

Mastercard今日宣布，將與本地商界品牌及本地中小企合作，以擴展「無價香港」計劃，並將與HKT Payment Limited支援香港政府消費券發放計劃。

【5000元消費券】HKTVmall將接受以AlipayHK付款　全單9折兼享額外折上折

Mastercard今日（24日）舉行傳媒發布會，宣布擴展「無價香港」計劃，與本地商界品牌及本地中小企合作，如蘭桂芳集團、英皇戲院等。Mastercard為在疫情期間支援中小企，會提供數碼支付解決方案，以滿足快速增長的數碼化需求。Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示，Mastercard 希望透過擴展「無價香港」計劃，來進一步激勵香港人，並與其合作顆伴助港經濟復甦。

此外，Mastercard與HKT Payment Limited合作，支持香港政府消費券發放計劃，本地持卡人可以用Tap & Go「拍住賞」以MasterCard 卡使用值$5000港元的消費券購買。

【通脹壓力】咖啡豆售價創新高　Nespresso暫不加價再觀望市場走勢

【5000元消費券】電子消費券最快8月到手　各大商場優惠出擊谷銷情

記者：張凱琳

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