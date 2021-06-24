【新股IPO】安永料香港今年難奪全球集資王桂冠　預計全年集資規模達3500億

▲ 安永料香港今年難奪全球集資王桂冠 預計全年集資規模達3500億

會計師安永預料，今年全年集資規模達3500億元，維持去年預測水平，意味下半年新股市場迎來近1500億元的集資活動，又認為今年爭奪全球集資王有難度。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，香港成為全球集資王有難度，主要因今年納期達克集資規模強勁，惟認為有機會晉身三甲位置。

安永指出，香港今年上半年僅錄得一家海外企業上市，創4年新低。蔡偉榮表示，發行人較多選擇自己的地方上市，認為吸納全球不同企業來港上市有難度，除非香港未來能夠有獨特行業或適合性吸引全球企業來港上市。

安永發佈《中國內地和香港IPO市場報告》預計今年上半年合共有45家公司上市，按年減少10宗，惟集資規模按年增1.27倍至2108億元，當中主要受惠於中概股回歸、獨角獸及生物科技公司來港上市。

安永提到，中概股持續赴美上市。數據顯示，今年上半年合共錄得31宗中概股赴美上市，按會增94%；集資規模達88.2億美元（約683.5億港元），較去年增237%。

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記者：謝卓榮