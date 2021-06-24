【ET講股通】梁耀康：2個有機全再升板塊 同場加映答股環節（第二版︰加入文字內容）

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，大市今天相對悶局，恒指一度嘗試挑戰29000關，惟升不上又跌不落。在港股悶局待破的情況下，宜留意一些板塊如大型科網股、電訊股、手機設備股、網上醫療股等。

手機設備股 首選舜宇、次選丘鈦

手機設備股今日向好，如丘鈦科技 （01478） 頗強勢升逾3%，市場主要炒新iPhone推出，憧憬出貨量，吸引資金流入，惟要留意高位壓力。若未入市者，中長綫可吼手機設備股，當中較穩陣的首選是舜宇光學 （02382） ，待回調入貨；較進取的次選是丘鈦科技，而黑馬是瑞聲科技 （02018） ，看好估值重估。

網上醫療股 可採分注買入

網上醫療股亦是值得留意的板塊，今日升得不錯，原因有二︰一是眾安在綫 （06060） ，女股神增持眾安，成利好，令股價今日突破橫行區；二是網上醫療股整體今日均見突破，走勢相對落後其他板塊如內需股、新經濟股，整固後仍在低位，現時似向上突破，故憧憬資金流入。策略上，網上醫療股可採分注買入，若吼橫行後突破，可先入第一注， 當向下時止蝕，當升完後整固再向上時，可考慮加注。

除以上兩個有機再升的板塊外，亦可留意物管股，預炒盈喜，股價開始有低位彈上，在港股悶局下有機會吸引資金流入。

大市整體窄幅上落，後市主要看外圍。A股亦欠缺動力，白酒股傳按酒精量作稅務調整，或拖累A股表現，現呈整固格局。美股亦不算太強，守在高位。恒指全日升65點，報28882點，大市成交1,340億元。

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