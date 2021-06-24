【港股追蹤】比亞迪否認計劃淘汰燃油車 稱市場仍有需求

有內媒指，比亞迪（01211）將會停止生產燃油車。比亞迪今否認有關傳聞，並認為現階段市場、消費者及合作夥伴經銷商對燃油車仍有需求。比亞迪現跌1.3%，報226.8元，成交11.8億元。

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早前有內媒引述一份比亞迪內部文件指，公司預期燃料車銷量將約15萬輛，並停止了燃油車相關的規劃。只要旗下搭載DM-i超級混動技術的汽車月產能達8萬輛，出貨量達4萬輛，最快可於明年全面取代燃油車，意味著公司最快在明年全面停產純燃油車。

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近年來，為響應各國的碳中和政策，有不少車廠已計畫於數年內淘汰燃油車，包括奧迪及本田等。

大行目標價：

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