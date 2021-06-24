【通脹壓力】咖啡豆售價創新高　Nespresso暫不加價再觀望市場走勢

▲ Nespresso雖面對咖啡豆價格上升，但膠囊咖啡產品暫不加價

通脹升溫，加上物流成本上漲，Nespresso雖面對原材料阿拉比卡（Arabica）咖啡豆價格上升，但膠囊咖啡產品暫不加價，冀再觀察價格升幅是否持續。

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Arabica咖啡豆今個月的價格創2016年以來的新高，原因是最大產地巴西的產量減少，供應鏈受影響。而Nespresso通常會向種植咖啡果實的果農購付出比期貨更高的溢價，採購咖啡豆，穩定原材料供應。

Nestle旗下咖啡品牌Nespresso，其北美行政總裁Alfonso Gonzales Loeschen 日前接受外電訪問透露，暫時咖啡豆提價所引致的成本負擔，皆由Nespresso承擔，未有轉嫁至消費者。他指，除非市場有更明確方向，才會考慮加價；一切視乎咖啡豆加價潮持續多長時間。

Alfonso Gonzales Loeschen又再訪問中提到，直接銷售額在美國封城期間增加20%，故品牌需要調整網上銷售及物流安排。雖然Nespresso的咖啡店已全部重開，但來自寫字樓的生意恢復速度仍然緩慢，更估計最快在2022年前才能回復至疫前水平。

他估計目前僅得2成的上班族重返辦公室，大部分企業仍是採用混合工作模式。不過，有些企業會為在家工作的員工訂購Nespresso咖啡套裝，相信會成為品牌的新賣點。

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責任編輯：葉泳珊