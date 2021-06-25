【職場熱話】生日想請假 被上司拒絕 大罵港男：生日唔使做呀！

對每個打工仔來說，一年一度最重要的節日就是生日，不少公司也會準備生日假來吸引他們加入。於是在大家心目中，生日放假是理所當然的。近日有網民於網上討論區發文，指自己想請生日假被上司拒絕。

網民經歷：

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不少人支持樓主，指只是想在生日那一天休息而已，上司這樣說話真的不行。他還建議，如果真的請不到假就可以考慮在當天請病假。網民更安慰樓主，不能請假也能在下班後慶祝生日，不需要生氣。

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亦有網民覺得上司沒有做錯，稱「工作就是這樣的了啊」、「老闆說他生日那天不發工資給你又行不行？」、「又不是大壽，隨便慶祝就行了啊」。如果樓主真的不滿意，大可以辭職，問題自然能解決。

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責任編輯：張瑋婷