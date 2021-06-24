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南非政府查證10胞胎造假 婦人甚至根本無懷孕

環球政治 15:30 2021/06/24

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早前南非一名37歲婦女聲稱誕下10胞胎，惟其後婦女伴侶稱孩子出世後，便再無見過對方或嬰兒，惹起造假疑雲。伴侶更通報南非豪騰省政府，立案調查10胞胎真偽。南非政府調查後發現，10胞胎一事純屬虛構，涉事婦女甚至沒有懷孕。

誕10胞胎南非婦下落不明 男伴始終未見子女疑有詐 【下一頁】

南非豪騰省（Gauteng）政府調查後表示，並無證據證實37歲婦女西索爾（Gosiame Thamara Sithole）早前曾誕下聲稱的10胞胎。省政府指，省內沒有醫院有10胞胎出世記錄。經醫學測試後，當局更發現西索爾最近根本沒有懷孕，已安排她入住當地精神病院接受治療。

率先報道的南非媒體Independent Online依然堅持西索爾曾產下10胞胎，反指負責接生的醫院有醫療疏忽，指控院方及省衛生部門以此試圖掩飾錯誤。

豪騰省政府批評指控錯誤及不實，試圖損害院方及豪騰省政府聲譽，可能會對數間當地媒體採取法律行動。惟當局並未透露，西索爾編造10胞胎故事原因。

南非不明晶體就係鑽石？ 數千人押錯寶亂挖掘（多圖） 【下一頁】

西索爾於6月初聲稱，誕下7男3女的10胞胎，呼籲外界捐錢助養。西索爾誕下10胞胎有望打破紀錄，因而事件成為全球焦點。

但西索爾伴侶其後公開表示，西索爾拒絕讓他探望自己及新生的10胞胎，其後更無法聯絡西索爾。他已經現南非警方通報西索爾失蹤，指僅憑單面說辭，難以證實10胞胎存在，呼籲外界停止捐款。

責任編輯：李俊儀

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