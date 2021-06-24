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【新冠疫苗】美CDC指新冠死亡可避免 籲盡快接種

環球社會熱點 15:05 2021/06/24

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全球多國大幅提升新冠疫苗接種率後，相關死亡率既明顯下降。美國​​​​​疾控中心（CDC）總監華倫斯基表示，新冠疫苗已證實高度有效防止重症及死亡，現時仍不斷出現的新冠死亡個案理應可以避免，呼籲民眾為止應盡快接種。

【新冠疫苗】美CDC列警告 輝瑞Moderna或致心肌炎 【下一頁】

【新冠疫苗】接種增幅不足 美國認難達成7月4日目標 【下一頁】

華倫斯基（Rochelle Walensky）周二（22日）在白宮匯報疫情時，明言美國已有對付新冠病毒的工具，民眾應當加以善用。華倫斯基指出，美國現時已開放12歲以上人士接種疫苗，而且疫苗已被證實，能夠接近100%防止新冠重症及死亡，所以最近出現的新冠死亡個案應該可以避免。華倫斯基表示，只要仍然有人未接種，新冠病毒仍有可能對人類構成威脅。

根據CDC數字，全美65.6%成年人接種最少一劑疫苗。由於新接種數目減少及不少人對疫苗仍有疑慮，美國總統拜登（Joe Biden）設立的接種目標，即7月4日前70%成年人接種最少一劑，或難以達成。

美國傳染病專家福西（​Anthony Fauci）早前亦指出，數據顯示美國目前出現的新冠死亡案例，多數發生在未接種疫苗人士身上。

責任編輯：吳漢培

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