【大行看法】景順：看好新興市場及歐股　亞洲疫苗接種率提高料利好本土消費

▲ 景順亞太區全球市場策略師趙耀庭認為，科網股最壞時間已過，相信科網監管不會如上半年般嚴厲。

港股上半年表現反覆，景順首席全球市場策略師Kristina Hooper以疫情重點、高通脹及基本預測三情景分析下半年投資市場去向，預期在基本情況下，看好新興市場及歐洲股票，首選工業、資源相關、金融及價值股。若疫情重臨，她則會相對看好中國、美國及日本地區，偏好科技、食品飲料、醫療保健、增長及低波動性股份，亦看好黃金及投資級別債券。

全球憂慮通脹升溫，高通脹環境下，她看好歐洲、美國及日本股票，行業則選擇工業、金融、價值及資源相關股份。雖然聯儲局早前發表鷹派言論，Hooper認為，即使聯儲局加息，加息將會是一個漫長且緩慢的過程。

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中資科網股上半年受監管打壓，景順亞太區全球市場策略師趙耀庭認為，科網股最壞時間已過，相信科網監管不會如上半年般嚴厲。

現時亞洲在接種比率相對落後於歐美，但趙耀庭相信，下半年情況或會改變，對於消費者有正面影響，消費者會更有信心出外購買，這種情況已在歐美出現。「下半年中國出口將會溫和回落，但隨疫苗接種比率提高，本土消費會繼續改善。」

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