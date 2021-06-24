英女王15個月來首晤約翰遜 慰問夏國賢稱：「可憐」

自新冠疫情大流行後，英女王與首相的定期面談便因防疫取消。英國王室近日發布官方影片，英女王與首相約翰遜在白金漢宮的女王私人會議室見面，為英女王於15個月內首次與約翰遜進行面對面會唔。英女王在會面過程充滿幽默感，更透露已向受醜聞困擾的衞生大臣夏國賢致以慰問，並形容他非常「可憐」。

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官方影片顯示，英女王與首相約翰遜（Boris Johnson）在其私人會議室見面，英女王向約翰遜表示很高興再次見到他，約翰遜隨即回應，「已有15個月沒有見面」（It’s been 15 months）。

官方影片

英女王以半開玩笑地答「我的天啊，這真的是不尋常」，她亦特意慰問夏國賢（Matt Hancock），向約翰遜表示「我剛才與他談話，真是可憐，但他認為情況將會好轉」。約翰遜亦回答指，「從某種意義來說，我們是」，但影片其後中斷，無法得知約翰遜詳細說法。

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約翰遜前首席顧問卡明斯（Dominic Cummings）早前接連爆料，視夏國賢為狙撃目標，公開約翰遜與其文字對話，內容指約翰遜曾批評夏國賢處理疫情手法一塌糊塗 （totally hopeless） 。卡明斯更狠批夏國賢應為處理疫情不力而被解僱。

責任編輯：郭麗明