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防毒軟件創辦人John McAfee 監獄自殺身亡

環球社會熱點 14:34 2021/06/24

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，John McAfee周三（23日）被發現於西班牙獄中自殺身亡，享年75歲。

美國防毒軟件McAfee創辦人John McAfee被指逃稅，去年於西班牙機場被捕。美國當局正尋求將John McAfee引渡回美國受審之際，John McAfee周三（23日）被發現於西班牙獄中自殺身亡，享年75歲。

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John McAfee去年10月於巴塞羅那機場被捕，其後一直遭西班牙當局囚禁於監獄中。美國田納西州檢察部門起訴John McAfee逃稅，指他報稅時未有報告自己從事顧問推廣加密貨幣、演講活動、出售個人經歷製作紀錄片的版權等多項收入。

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西班牙最高法院周三頒令，批准將John McAfee引渡回美國受審，但仍有待西班牙内閣政府正式批准。

西班牙最高法院頒令數小時後，加泰羅尼亞警方發聲明證實，John McAfee周三晚於獄中死亡。聲明中透露，獄警和醫護人員發現時已盡力搶救John McAfee，但他最終仍不治。

當局已派員前往監獄調查死因，又表示目前掌握的證據指明John McAfee極大可能是自殺。而John McAfee的律師則透露，John McAfee是於監獄内上吊自殺身亡。

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John McAfee於80年代創立以其命名的防毒軟件McAfee，但於1994年辭職。而英特爾（Intel）就於2010年以77億美元（約600億港元），收購當時已是防毒軟件龍頭的McAfee。

而John McAfee的生活也一直受外界關注，他其後曾涉足瑜伽、超輕型飛機、草藥醫學等領域，更曾兩度競選美國總統。

責任編輯：鄭錦玲

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