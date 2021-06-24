Galaxy Watch Active 4渲染圖曝光　四色+圓形錶面設計

▲ 近日外國爆料人士OnLeaks更與外媒GizNext​合作，發布型號為Galaxy Watch Active 4的渲染圖。

三星（Samsung）已定於香港時間6月29日（下周二）凌晨舉行MWC 2021線上活動，其中一大主題是「全新的手錶體驗」，外界由此預計三星將發布與Google合作改造，首款預載Wear OS作業系統的Galaxy Watch。近日外國爆料人士OnLeaks更與外媒GizNext​合作，發布型號為Galaxy Watch Active 4的渲染圖。

其Galaxy Watch Active 4的渲染圖中可見，Active 4相比上代Active 2的中框更薄，擁有黑、綠、銀、金四種顏色。

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爆料人士OnLeaks還指出，Galaxy Watch Active 4會用到新的5nm處理器，惟未知在效能及續航力方面，可以有多少提升。

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有關是次Google​旗下智能穿戴裝置作業系統與三星智能穿戴裝置軟件平台Tizen的合作，系統內容將會是一大焦點。綜合外媒報道，Galaxy Watch Active 4預計會有全新的介面、效能提升、更全面的健康功能等。

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責任編輯：張寶燕