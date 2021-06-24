▲ 【海洋公園】宏利贊助水上樂園人工造浪池「天海灣」 借澳門經驗冀港盡快通關

宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞今（24日）出席海洋公園水上樂園一項活動時表示，旅遊業對香港經濟至為重要，他以宏利在澳門業務為例，指澳門今年恢復內地通關後，宏利今年首季澳門本地業務年度化保費等值（APE）按年大增4倍，他期望今年內本港可盡快恢復通關。

宏利香港與海洋公園水上樂園宣佈，宏利香港已成為海洋公園水上樂園合作伙伴。水上樂園旗下設施人工造浪池「天海灣」由宏利冠名贊助，水面面積達1450平方米，預計今年內開放。

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戴明鈞指，宏利香港已深紮香港多年，公司非常榮幸與海洋公園進行合作，為香港人帶來歡樂。他表示，從2022年起，宏利擬聯合本地慈善機構，每年向基層人士派發3000張海洋公園門票。

他亦表示，待本港放寬社交限制及海外遊客重臨後，料海洋公園水上樂園能夠成為市民及遊客玩樂熱點，相信有助促進本地就業及旅遊業，提振本地經濟。

海洋公園水上樂園共設5大主題區域，分別為「歡樂堡礁」、「躍動流域」、「絕嶺深谷」、「冒險灣岸」及「迷失部落」，合共有27個室內及戶外玩樂設施，當中包括衝浪模擬機、9條動感水上滑梯以及多個嬉水地帶。

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記者：賴奕羚