【屯馬綫商機】商場搶推屯馬綫優惠吸客　黃埔天地送貴賓卡會員及野餐墊

▲ 屯馬綫6月27日正式全綫通車，黃埔天地將於當日推出快閃推廣活動。（商場提供圖片）

屯馬綫將於6月27日正式全綫通車，不少鄰近的商場把握商機，推出各種優惠吸客，包括黃埔天地將於當日推出快閃推廣活動；荷里活廣場當日起推出「屯馬綫百萬狂賞」。

【商場優惠】荷里活廣場推出「屯馬綫百萬狂賞」 向沿線住戶派20萬份Jetso優惠卡

【5000元消費券】WeChat Pay HK夥K11 推消費優惠獎賞 登記即獲40元K11專屬電子現金券

黃埔天地將於6月27日，於宋皇臺站及土瓜灣站出口特設推廣活動，即時Like或Follow黃埔天地Facebook或Instagram並向港鐵站出口推廣人員展示，可免費成為黃埔天地貴賓卡會員，盡享場內近百商戶的各項消費優惠。此外，憑該兩站推廣人員提供之宣傳板自拍，及黃埔天地任何面額之即日機印電子消費收據，可免費換取價值$60野餐墊一張。

荷里活廣場6月27日至8月31日推出「屯馬綫百萬狂賞」，將會寄出超過 20 萬份小冊子連同「屯馬綫住戶 Jetso 優惠卡」 予九龍城、土瓜灣、何文田、紅磡、黃埔、啟德、大圍及顯徑區內居民，屆時只憑小冊子上的優惠券即可免費換領「HK$50 購物優惠券」或「 HK$50 美食優惠券」一張，獎賞總值超過600萬元，多達30家商戶亦會提供全年消費獨家優惠。

【5000元消費券】HKTVmall將接受以AlipayHK付款 全單9折兼享額外折上折

責任編輯：朱悅瀅