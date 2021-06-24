  • 26°C
香港時間 : 2021624日 (四) 15:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【屯馬綫商機】商場搶推屯馬綫優惠吸客　黃埔天地送貴賓卡會員及野餐墊

商業 14:01 2021/06/24

分享：

屯馬綫6月27日正式全綫通車，黃埔天地將於當日推出快閃推廣活動。（商場提供圖片）

屯馬綫將於6月27日正式全綫通車，不少鄰近的商場把握商機，推出各種優惠吸客，包括黃埔天地將於當日推出快閃推廣活動；荷里活廣場當日起推出「屯馬綫百萬狂賞」。

【商場優惠】荷里活廣場推出「屯馬綫百萬狂賞」　向沿線住戶派20萬份Jetso優惠卡

【5000元消費券】WeChat Pay HK夥K11　推消費優惠獎賞　登記即獲40元K11專屬電子現金券

黃埔天地將於6月27日，於宋皇臺站及土瓜灣站出口特設推廣活動，即時Like或Follow黃埔天地Facebook或Instagram並向港鐵站出口推廣人員展示，可免費成為黃埔天地貴賓卡會員，盡享場內近百商戶的各項消費優惠。此外，憑該兩站推廣人員提供之宣傳板自拍，及黃埔天地任何面額之即日機印電子消費收據，可免費換取價值$60野餐墊一張。

荷里活廣場6月27日至8月31日推出「屯馬綫百萬狂賞」，將會寄出超過 20 萬份小冊子連同「屯馬綫住戶 Jetso 優惠卡」 予九龍城、土瓜灣、何文田、紅磡、黃埔、啟德、大圍及顯徑區內居民，屆時只憑小冊子上的優惠券即可免費換領「HK$50 購物優惠券」或「 HK$50 美食優惠券」一張，獎賞總值超過600萬元，多達30家商戶亦會提供全年消費獨家優惠。

【5000元消費券】HKTVmall將接受以AlipayHK付款　全單9折兼享額外折上折

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【商場優惠】荷里活廣場推出「屯馬綫百萬狂賞」　向沿線住戶派20萬份Jetso優惠卡
2021/06/18
【商場優惠】荷里活廣場推出「屯馬綫百萬狂賞」　向沿線住戶派20萬份Jetso優惠卡
【5000元消費券】HKTVmall將接受以AlipayHK付款　全單9折兼享額外折上折
2021/06/22
【5000元消費券】HKTVmall將接受以AlipayHK付款　全單9折兼享額外折上折
【5000元消費券】WeChat Pay HK夥K11　推消費優惠獎賞　登記即獲40元K11專屬電子現金券
2021/06/21
【5000元消費券】WeChat Pay HK夥K11　推消費優惠獎賞　登記即獲40元K11專屬電子現金券
【消費優惠】Visa推線上線下優惠高達75折　包括Zalora新城市廣場等
2021/06/18
【消費優惠】Visa推線上線下優惠高達75折　包括Zalora新城市廣場等

你可能感興趣

【商場優惠】荷里活廣場推出「屯馬綫百萬狂賞」　向沿線住戶派20萬份Jetso優惠卡
13:30 2021/06/18
【商場優惠】荷里活廣場推出「屯馬綫百萬狂賞」　向沿線住戶派20萬份Jetso優惠卡
【5000元消費券】HKTVmall將接受以AlipayHK付款　全單9折兼享額外折上折
14:10 2021/06/22
【5000元消費券】HKTVmall將接受以AlipayHK付款　全單9折兼享額外折上折
【5000元消費券】WeChat Pay HK夥K11　推消費優惠獎賞　登記即獲40元K11專屬電子現金券
12:22 2021/06/21
【5000元消費券】WeChat Pay HK夥K11　推消費優惠獎賞　登記即獲40元K11專屬電子現金券
著數優惠 屯馬綫 荷里活廣場 Plaza Hollywood 紅磡 何文田 荷里活 九龍城 土瓜灣 大圍 港鐵

上一篇文章

【通脹壓力】咖啡豆售價創新高　Nespresso暫不加價再觀望市場走勢

下一篇文章

【東京奧運】東京奧運7月23日開幕　香港代表團獲萬美集團贊助口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版