【理財通】恒生資管：已選定合作內地銀行 冀可首批推出銀行

▲ 李佩珊（右）希望恒生可成為第一批推出理財通服務的銀行

內地監管機構5月初發布粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點的實施細則。恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，該行正積極籌備理財通，並已選定部份合作內地銀行，系統正在對接，冀建立一個廣泛的分銷網絡。該行會在細則公布後向監管部門提交報備，希望可成為第一批推出服務的銀行。

不過，由於細則仍未公布，現時難言南下資金規模以及開通時有多少產品可以上架，但她強調恒生平台上有不少獨家代理的基金產品，相信有足夠競爭力，希望該行可以獲得最高市佔率。

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恒生早前一個調查訪問了2000位大灣區市民，當中僅不足兩成受訪者已持有跨境理財產品，而未有跨境理財產品的投資者中有七成計劃在未來三年購買跨境理財產品。調查又顯示，有四成受訪者希望今年獲10%至30%回報，更有逾一成冀今年獲30%以上回報，而在是否投資香港市場時會考慮回報、可靠度等因素。

理財通初期僅開放低至中風險產品，本港相關產品回報料難達到上述投資者要求，但李佩珊認為，對投資高度集中在內地資產的境內投資者而言，境外投資最吸引之處為可以分散投資組合風險。

下半年成長股升幅可跑贏價值股

至於股市展望，恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，環球加強對科技企業的監管，但市場已大致消化消息，企業亦正適應新環境。另一方面，成長股2月起展開調整，現時開始有科技股回到較為吸引的水平，有機會可候低吸納，相信下半年成長股升幅可跑贏價值股。

中港股市方面，他看好內需、互聯網企業（電商、生活平台）、人口老化及醫藥創新、環保（新能源、電動車、電動車電池）、房地產（物管、房產線上平台）等行業，但看淡能源、電訊等板塊。

資金回流債市言之尚早

今年年初至5月底資金一直淨流入股市，規模逾5000億美元，但淨流入幅度逐月減少，至5月淨流入幅度為750億美元。最近兩周美國10年期債息有所回落，薛永輝認為，情況或反映市場不太擔心通脹問題，另可能因為投資者見美股現處於高位，故將部份資金配置至債市以分散投資，但資金回流債市是否已成為趨勢仍然言之尚早。另外，近月亦見到資金流入貨幣市場，相信因資金希望觀望後市投資風向。

他續指，今年美國經濟復甦，美股盈利增長為15%至20%，加上大額基建投資刺激方案，對經濟構成支持；美股主要憂慮來自其高估值，但今年美股市盈率其實較去年低，部份抵銷了美股調整的風險。不過，一旦股市出現調整，美股跌幅將高於中港股市，因前者估值較高。

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記者：謝智聰