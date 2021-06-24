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【iPhone 13】蘋果iPhone 13 Pro意念圖曝光　瀏海明顯變小、後置鏡頭變大

股市 13:36 2021/06/24

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【iPhone 13】蘋果iPhone 13 Pro意念圖曝光　瀏海明顯變小、後置鏡頭變大

市場關注新iPhone的進度及發售時間，市傳蘋果公司Apple（美：AAPL） 下一代iPhone傳於美國時間9月14日亮相。有外國網站率先洩露iPhone 13造型。

    點擊圖片放大

有外國網站LetsGoDigital 根據iPhone供應鏈及其他消息來源提供的最新情報，製作了一系列的iPhone 13 Pro意念圖。根據意念圖片，iPhone 12 和 iPhone 13 設計相差不大， 最大差別來自螢光幕。傳聞iPhone 13 Pro瀏海將明顯變小，後置三顆主鏡頭也明顯變大。它也會支援 120Hz更新率，甚至可能與 Pro Max一樣採用 LTPO技術，提供更流暢的滾動。

另外，據傳 Touch ID將會回歸，而且是採用螢幕指紋辨識方案，可能是超音波指紋辨識技術。有分析估計，蘋果可能已改進了 FaceID 以應對當前環境下口罩的興起。

市場估計，Phone 13 Pro今年可能還會推出 5種顏色：白色、象牙白、橘／銅、深藍與深灰，並內建 6GB RAM，維持去年機種水準；最低的儲存空間容量為 128GB，並採用新版 iOS 15。

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編輯：吳敏芳

美股 iPhone 蘋果（Apple，美：AAPL） 6G 鏡頭 Apple iOS iPhone 12

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