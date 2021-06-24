聯儲局言論持續鷹派　美債息回調傾向短暫

聯儲局會議後部分官員持續發表鷹派言論。儘管主席鮑威爾曾試圖安撫市場，指聯儲局不會過早展開加息周期，其他官員卻表示加息時間可能早於市場預期，並可能在未來幾個月決定退市計劃。美滙指數回吐部分漲幅後重上至91.8水平，美元兌日圓成功挑戰111水平。由於投資者推前加息周期落實時間，美元前端利率走升，10年期美債息則從低位反彈至近1.5%水平。筆者認為，10年美債息回調主要由再通脹交易平倉帶動，聯儲局收水及提前展開加息周期將最終推高整條債息曲線，美債息回落屬短暫性質。

美元反彈下，人民幣亦回軟至6.48水平附近。現時人行似乎並不擔憂人民幣貶值風險。觀乎人行之前發文警告人民幣貶值風險，並出手提高外滙存款準備金率遏止人民幣升值壓力，人民幣適度貶值將有助紓緩外貿壓力，預期人行將不會跟隨聯儲局出現政策立場轉向。鑑於中國仍在推動穩槓桿任務，人行亦不會重啟寬鬆政策，公開市場操作加碼只屬流動性工具管理，以應付地方債發行加快的流動性需要。