【MIRROR】滙豐保險邀姜濤任保險大使　做齊任務有機會贏姜濤親筆簽名海報（附廣告片）

▲ 【MIRROR】滙豐保險邀姜濤任保險大使 做齊任務有機會贏姜濤親筆簽名海報

HSBC滙豐保險推出多元化的數碼服務，透過電子渠道，讓客戶可以隨時隨地預約客戶經理見面溝通、查詢投保資訊、以至追蹤保單詳情，更簡單地規劃未來。滙豐保險更邀請MIRROR成員姜濤化身二叔，加入芭蕾舞爸爸的家庭，還原姜濤現實生活的忙碌，演譯如何在百忙之中仍能為自己為家人為未來做規劃。

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姜濤在百忙之中於網上預約視像會議，隨後在視像會議中與財務策劃經理討論財富與健康計劃，甚至還透過手機即時查詢最新的保單預計價值，兌現對家人的承諾。姜濤更在拍攝期間表示他不禁聯想到自己的人生規劃，憧憬十年後或許已經成家有個同樣可愛盞鬼的女兒。

滙豐保險在銅鑼灣地鐵站設有活動區與公眾互動。公眾可在掃描二維碼後，下載全新姜濤IG Filter與虛擬二叔一齊跳住舞 Plan未來，做齊指定步驟更有機會贏取姜濤親筆簽名海報。

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