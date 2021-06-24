【電動車】比亞迪否認明年停產燃油車傳聞　消費者及合作夥伴經銷商仍有需求

▲ 比亞迪否認停產燃油車傳聞

有內地媒體早前報道指，比亞迪 （01211） 將停產燃油車。比亞迪回應指，目前沒有停產燃油車的計劃，而現時市場、消費者及合作夥伴經銷商對燃油車仍有需求。比亞迪今早曾升逾1%，其後轉跌，現報228.4元，跌0.6%，暫錄得成交8.71億元。

早前，有內地媒體引述一份比亞迪內部文件表示，公司今年內部預期，燃料車銷量將在15萬輛左右，未來燃油車的規劃亦已經停止，只要旗下搭載DM-i超級混動技術的汽車月產能可達8萬輛，出貨量達4萬輛，最快有機會明年全面替代燃油車，意味公司最快將在明年全面停產純燃油車。

隨著各國訂立訂立碳中和目標，零碳排放成為企業發展方向。陸續有車廠宣布停售燃油車計劃，當中奧迪（Audi AG）已經宣布，2026年起向全球市場推出的新車型將全面切換為純電動產品，至2028年，奧迪將徹底轉型為純電動車品牌。本田（Honda）亦已宣布將於2040年徹底停售燃油車。

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記者：梁安琪